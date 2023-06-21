العمل: تنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركات الخدمات البترولية ( المصرية – الدولية ) بعنوان "معايير السلامة في شركات الخدمات البترولية" ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، بمشاركة عدد من شركات الخدمات البترولية في حقول الصحراء الغربية، بمقر شركة ويزرفورد سيرفيس بموقع سلام التابع لشركة خالدة للبترول، و بحضور 49 من العاملين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

قال عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح في تقريره للوزارة: حضر الملتقى ألان برياند مدير شركة أباتشي الأمريكية لحقول الصحراء الغربية، ودريك كراتيون مدير السلامة و الصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات بشركة خالدة للبترول و شركات الخدمات في نطاقها ، مشيراً إلى أن الملتقى يأتي ضمن خطة إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية لتطبيق أعلى معايير السلامة و الجودة في جميع المجالات و خاصة مجال البترول .

وأضاف مدير المديرية: إلقاء محاضرات من شركات الخدمات المشاركة بالملتقى لنقل الخبرات و كيفية تطبيق معايير السلامة بها ،كما ألقى مصطفى جابر مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية بمطروح محاضرة عن معايير السلامة و كيفية تطبيقها،و التأكيد على الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة في إطار القوانين المصرية للحفاظ على حقوق و سلامة العاملين .

وجرى نقل تحيات حسن شحاتة وزير العمل للحضور، وتكريم مدير موقع ويزرفورد ومدير السلامة بالموقع وذلك لعدم تسجيل أي إصابات أو حوادث خلال الفترات السابقة مع التأكيد على مداومة الحفاظ على التميز .

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