السويسري فريتز شميد يصل القاهرة لقيادة قطاع الناشئين بالزمالك

وصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء السويسري فريتز شميد المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بنادي الزمالك لتولي مهام عمله.

السويسري فريتز شميد

من المقرر أن يلتقي المدير الفني لقطاع الناشئين بمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة للحديث عن تفاصيل عمله مع قطاع الناشئين بالنادي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.