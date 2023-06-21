أسامة ربيع: عائدات قناة السويس تزيد كل يوم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ عدد السفن المارة والحمولة الصافية والعائد بالدولار في قناة السويس، يزيد كل شهر وكل يوم، موضحا أنّ التسعير في قناة السويس سواء بالزيادة أو النقصان يخضع لمعايير كثيرة، أولها سعر الوقود العالمي وسعر تأجير السفن والبناء في الترسانات والإيجار للسفن والأمان الموجود بقناة السويس والخدمة التي تقدم بالقناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد في مقر هيئة قناة السويس، نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنّه جار عمل حسابات الفترة الحالية، وفي شهر أكتوبر سيتم الإعلان عن الزيادات ووجود زيادات من عدمها، على أن يبدأ التنفيذ في يناير المقبل.

وأوضح أسامة ربيع، أنّ التموين بالوقود واحدة من خدمات كثيرة في المجرى الملاحي لقناة السويس، وتتم بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية ووزارة البترول ويجري تنفيذها الوقت الحالي، فضلا عن خدمة جمع المخلفات وإصلاح السفن وتبديل الأطقم، والإسعاف، مع وجود لانشات الإسعاف المجهزة، إضافة إلى خدمات كثيرة أخرى موجودة بقناة السويس، ويتم إضافة كل عام خدمات جديدة.

ولفت أسامة ربيع، إلى أنّ قناة بنما تمر بظروف مؤقتة ولا نربط حساباتنا بهم: «قناة بنما شقيقة لقناة السويس ونتمنى انتهاء أزمتها سريعا، ولن نبني مكاسبنا على خسائر الآخرين، ولا نتمنى أيضا استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية»، متابعا أنّ التخطيط والمتابعة والتطوير، ساعدت الهيئة على تجنب الآثار السلبية والاستفادة من الأزمات العالمية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، التي كان لها أثر إيجابي على الملاحة في قناة السويس.