ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة العيادات الطبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طبيبة بإحدى المستشفيات – مقيمة بمحافظة الجيزة) .. بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم ، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب"المغافلة" ، كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام..كما إعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب " المغافلة "، وأقرتا بإرتكاب عدد 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما ، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية) ، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة الهواتف المستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

