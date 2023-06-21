برئاسة السعودية.. بدء الاجتماع الـ 55 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية

بدأت أعمال الاجتماع (55) للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية ويستمر على مدى يومين بمشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية وممثل عن اتحاد الغرف العربية.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تسعة بنود رئيسية، على رأسها بند المتابعة الذي يناقش آليات تنفيذ قرارات القمم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بالمنطقة، كما تقوم الدول الأعضاء بمناقشة أية عقبات قد تواجه تطبيق أحكام المنطقة وذلك من خلال البند الدائم المخصص لذلك على جدول الأعمال.

وأضاف أن الاجتماع يناقش مقترح المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة للعقبات التي تواجه الدول العربية في مراحل التطبيق لتسهيل التواصل بين نقاط اتصال المنطقة لتسريع حل ومعالجة أية عقبات قد تواجه التجارة العربية البينية بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن الاجتماع يناقش مستجدات تطبيق الملاحق الجديدة المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في مجالات ( القيود الفنية على التجارة- الصحة والصحة النباتية - تسهيل التجارة - الملكية الفكرية) ومتابعة إنشاء اللجان المعنية لتطبيق تلك الملاحق، وكذلك متابعة أداء فرق العمل واللجان المنبثقة عن لجنة التنفيذ والمتابعة، ومنها الفريق العربي للمتخصصين في مجال لمنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية، والفريق العربي لحماية المستهلك، والفريق العربي لسلامة الغذاء.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المكون الحديث لنظام عربي تجاري سطرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأصبح المحفل الحقيقي للمفاوضات التجارية ومرجعيتها القمم الدورية والاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لمتابعة تطور أداء المنطقة يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بكافة الموضوعات ذات العلاقة بالمنطقة.

