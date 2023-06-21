بالفيديو.. محافظ جنين: مصرون على الاستمرار في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانيات المتاحة

قال اللواء أكرم الرجوب محافظ جنين الفلسطينية، إن هناك حالة من الترقب والمتابعة لكافة الأحداث التي حدثت أمس واليوم، وأبناء الشعب الفلسطيني على مستوى الوطن يترقبون قرارات دولة الاحتلال وما يمكن أن تقبل عليه الحكومة اليمينية المتطرفة من اجراءات بحث أبناء الشعب الفلسطيني بعد الأحداث التي حدثت أمس.

وأضاف "الرجوب" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من الغضب والاستياء الكبير في أوساط مجتمعنا والشعب الفلسطيني على امتداد ساحة الوطن، موضحًا أن هناك مطالب من داخل الحكومة الإسرائيلية من بعض الأقطاب اليمينية بضرورة النظر إلى عملية عسكرية برية داخل جنين.

وتابع، أن الشعب الفلسطيني لدية من الإرادة والتصميم في الاستمرار من مواجهة الاحتلال بكل إمكانياته المتاحة، مؤكدًا أن الاحتلال سيكون خاسرًا في عدوانه لأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وعلى حكومة الاحتلال أن تدرك أن العنف لن يجلب إلا العنف.

وأشار محافظ جنين، إلى أن هناك عنف يمارس على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي التدخل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيًا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين.

وأكد "الرجوب" أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتداءات الاحتلال ولن يرفع الراية البيضاء، ولن يستطيع الاحتلال أن ينهي وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، موضحًا أن إسرائيل تديرها حكومة متطرفة تنكر حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتسعى لإقامة المزيد من المستوطنات.