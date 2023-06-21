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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدافع ومهاجم أفريقي على رأس أولويات أسوريو في الميركاتو الصيفي

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، احتياجات خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد جلسة عقدها مع اللجنة الفنية للنادي.

ويرفض أسوريو، رحيل أى لاعب قبل أن يتدرب معه ويراه بنفسه قبل اتخاذ القرار النهائي، وحدد المدرب الكولومبي 5 صفقات أو 6 للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويضع أسوريو، على رأس أولوياته، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، التعاقد مع مدافع ورأس حربة أفريقي، ويتولي ميدو وأمير مرتضى منصور، ملف تعاقدات الأبيض مع الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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