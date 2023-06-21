بالفيديو.. محافظ الإسكندرية الأسبق: استغلال الثروات المعدنية بالشكل الأمثل يعمل على تعظيم القيمة المضافة

قال الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن هناك أهمية للنظر للمواد الخام والتي كان يتم تصديرها ونعيد استيرادها في شكل منتجات، ولذلك كان هناك توجه من الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالنظر للثروات المعدنية التي تزخر بها مصر ولم يتم استخدامها بالشكل الأمثل لتعظيم القيمة المضافة منها بجانب توطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا لمصر.

وأضاف "فرحات" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن تلك الصناعة ستساعد على تدريب العمالة المصرية من خلال الشراكة الأجنبية في هذا الجانب، موضحًا أن هناك 4 مصانع في مجال «الكوارتز» في العين السخنة، بينهم مصنع لتكسير المادة الخام في صناعة الرخام، كما أن مصنع الرخام يعتبر الأول على مستوى العالم في تكسير وتصنيع الخامات واستخراج الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية.

وتابع أن هناك مشروع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الإيطالية، على أرض تابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، مما سيزيد من فرص السياحة في تلك المنطقة وتنشيطها طول العام، علاوة على توفير فرص العمل لنحو 2600 شاب تقريبا.

وأردف أن المشروعات في مجال تكنولوجيا التعدين ستساعد مصر على تقليل الفجوة الاستيرادية، وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى تسديد أعباء الديون وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.