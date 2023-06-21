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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارات ومحلات تجارية برام الله

حرق مُستوطنون إسرائيليون
حرق مُستوطنون إسرائيليون سيارات مملوكة لفلسطينين
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حرق مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، سيارات مملوكة لفلسطينيين، وهاجموا محلات تجارية في قرية "اللبن الغربي" شمال غرب محافظة رام الله، الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المُستوطنين الغاضبين من إطلاق النار على طريق "60" السريع أمس، هاجموا المحلات التجارية وحطموا محتوياتها، وحطموا السيارات الواقعة على الشارع الرئيسي.
ولفتت المصادر، إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين الذين فروا إلى مُستوطنة "بيت آريه" المقاومة على أراضي اللبن الغربي.
وكان هجوم محطة الوقود بين "رام الله" و"نابلس" أسفر عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين، قبل استشهاد المُنفذ برصاص أحد المستوطنين.
وشهدت قرى "نابلس" الليلة الماضية عدوانا كبيرًا من قبل المستوطنين الغاضبين من الهجوم.

الضفة الغربية قرية اللبن الغربي المستوطنين الإسرائيليين رام الله