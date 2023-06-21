الصحة: الدفع بـ2239 سيارة ولانش إسعاف.. وتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ10 لانش إسعاف نهري.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق)، مشيرًا إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات والإبلاغ عن أى احتياجات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وأضاف «عبد الغفار» أن الخطة تشمل الدفع بفرق الانتشار السريع وهى فرق تتكون من تخصصات " طوارئ، جراحة، مخ واعصاب، تخدير، عظام، رعاية مركزة" لتقديم الدعم الطبي لأى مستشفى حال احتياجها لذلك على مستوى كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة مع التواصل والتكامل التام مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، وتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والمستلزمات الطبية، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.

وأكد «عبد الغفار» أن خطة التأمين الطبي تشمل تدعيم الحجر الصحي بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزي وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحي خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".

وقال «عبد الغفار» إن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تشمل أيضًا تكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأكد «عبد الغفار» على تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول اللحوم والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، لافتًا إلى المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلاً عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.