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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جنرال بريطاني يحذر من احتمال خسارة لندن لموقعها المؤثر في الناتو

بريطانيا
بريطانيا
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حذر الجنرال البريطاني، تيم رادفورد، نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، من احتمال فقدان بريطانيا موقعها المؤثر في الناتو في حال لم تتوقف عن تقليص تعداد قواتها المسلحة.

وقال رادفورد لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "أعتقد أننا (الجيش البريطاني) صغيرون جدا.. نحتاج حقا إلى النمو.. نحن نخاطر بعدم الصمود.. لدينا موقع مؤثر في الناتو. أنا قلق من أننا إذا لم نستثمر، ولم نبن قاعدتنا التصنيعية وقيادتنا بشكل صحيح، فقد نفقد هذا الموقع".

وبحسب الصحيفة، يبلغ تعداد الجيش البريطاني حاليا 76 ألف فرد، أي أقل بـ 21 ألفا عن عدده قبل عشر سنوات، حيث أشارت إلى أنه في عام 2021، تم الإعلان عن تخفيض آخر في حجم الجيش، كما ذكرت أيضا أنه سيتم خفض عدد القوات إلى 73 ألف فرد في المستقبل.

 

الجنرال البريطاني تيم رادفورد بريطانيا حلف الناتو