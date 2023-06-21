اليوم.. ندوة الفنانة التونسية منى نور الدين بمهرجان جربة للسينما العربية

يقيم مهرجان جربة للسينما العربية صباح اليوم الأربعاء، ندوة للفنانة التونسية منى نور الدين، الرئيس الشرفي للمهرجان، للحديث عن مسيرتها الفنية الممتدة.

يطلق على الفنانة منى نور الدين لقب "سيدة الشاشة التونسية". تخرجت نور الدين من مدرسة ترشيح المعلّمين، والتحقت إثرها بمركز الفن الدرامي بالعمران التي أسّسها حسن الزمرلي، ليتمّ ضمّها مباشرة بفرقة مدينة تونس.

عملت نور الدين مع عدد من المخرجين في تونس، بما في ذلك المخرج المسرحي الشهير حسن الزمرلي، عبد العزيز العقربي، الطاهر قيقة، والشاذلي القليبي، وعلي بن عياد.

قدمت نور الدين مسرحيات كثيرة من بينها: “كاليغولا، هاملت، الماريشال، صقر قريش، الحلاج، مجنون ليلى، يارما”. وكُرمت من عدة مهرجانات في تونس وسوريا والجزائر ومصر والمغرب.