سون يحسم مفاوضات انتقاله إلى الدوري السعودي

حسم الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي، أمر انتقاله إلى إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت العديد من التقارير إلى مفاوضات يجريها نادي اتحاد جدة السعودي مع وكيل اللاعب الكوري الجنوبي، مقابل 50 مليون جنيه استرليني كقيمة انتقال سيحصل عليها ناديه توتنهام.

وقال سون في تصريحات إعلامية: لا يهمني المال الآن، فلدي الكثير من الأرقام التي أرغب في الوصول إليها في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: أفتخر بلعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي المفضل لدي وأريد مواصلة مسيرتى مع توتنهام.

من جهة أخرى، كشفت شبكة "سكاي سبورتس" عبر تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" أن نادي توتنهام غير مهتم ببيع سون.