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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حنفي جبالي يوجه الشكر لرئيس الوزراء أثناء مناقشة مشروع قانون الملكية الفكرية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب  فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ، ويقبل التطبيق على أرض الواقع، جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس -اليوم - لمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التى تكشفت للجنة التعليم والبحث العلمي أثناء دراسة مشروع القانون .

وجدير بالذكر أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يتكون من 20 مادة ( 5 مواد إصدار  و15 مادة بالقانون المرافق ) ، وقد قامت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتعديل 15 مادة من مواد مشروع القانون.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستو