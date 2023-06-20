حنفي جبالي يوجه الشكر لرئيس الوزراء أثناء مناقشة مشروع قانون الملكية الفكرية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ، ويقبل التطبيق على أرض الواقع، جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس -اليوم - لمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التى تكشفت للجنة التعليم والبحث العلمي أثناء دراسة مشروع القانون .

وجدير بالذكر أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يتكون من 20 مادة ( 5 مواد إصدار و15 مادة بالقانون المرافق ) ، وقد قامت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتعديل 15 مادة من مواد مشروع القانون.