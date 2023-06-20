رئيس شباب النواب لممثلي الأندية: الرياضة المصرية تشهد اهتمامًا غير مسبوق

قال الدكتور محمود حسين ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يعطي ملف الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ، وهو ما يتطلب من الجميع سواء اعضاء مجلس النواب وأعضاء المنظومة استغلال تلك الفرصة للنهوض بالرياضة.

وقال رئيس لجنة الشباب ، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب اليوم لبحث مشاكل الأندية الشعبية ، إن هناك العديد من الاندية الجماهيرية التي اصبحت في طي النسيان وأصبحت صفحات من التاريخ ، وهو ما يتطلب مساندة الاندية الجماهيرية الحالية حتي لا تصاب بذلك الاندثار .

وأشار الي ان اجتماع اللجنة اليوم ، لمساعدة الاندية الشعبية جاء بناءاً علي توصية من عدد من النواب من مختلف المحافظات لافتا الي ان دور اللجنة التصدي للمشكلات التي تواجه الاندية والعمل علي حلها بالتعاون مع الحكومة.

واوضح رئيس لجنة الشباب ، ان اللجنة ستقعد اجتماع في وقت لاحق متعلق بشكاوى الأندية من دوري المحترفين ، وذلك بحضور ممثلي اتحاد الكرة ، وذلك بعدما طرح عدد من ممثلي الأندية مشكلة دوري المحترفين خلال الاجتماع.

يذكر ان رئيس لجنة الشباب اوصي خلال اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدي، بشأن الأزمة المالية التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد دندش، بشأن انقاذ نادي الإسماعيلي من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء ، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، وممثلي الاندية الشعبية لبحث دعمها والعمل علي انقاذ تلك الاندية.

وشهد اجتماع الاسبوع الماضي تأكيد النائبة ميرال الهريدي ، ان مسألة دعم نادي الاسماعيلي بمثابة قضية أمن قومي ، خاصة انه يمثل الحياة لابناء محافظة الاسماعيلية ، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الادارات السابقة التي تسببت في وصول النادي الي تلك الحالة التي يعاني منها حاليا