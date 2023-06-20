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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

5 خطوات للتقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء بالمنزل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتسأل كثير من  المواطنين عن اسباب توقف عداد الكهرباء بدون اسباب ومن هنا يجب التقدم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها بطلب لفحص عداد الكهرباء . 

وتستعرض “البوابه نيوز ” لقرائها خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء بالمنزل للتأكد من سلامته وهى كالآتى :: 

1- التوجه  إلى  شركة توزيع الكهرباء التابع لها وملء نموذج طلب فحص العداد استيفاء لكل بياناته.

2- إحضار صورة بطاقة شخصية.

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية الديون أو الاستهلاكات التى لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- تسديد رسوم فحص العداد بقيمة ٤٠ جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و٨٠ جنيهًا للعداد الثلاثي.

5-  يفحص العداد خلال ٣ أيام من تاريخ استلامه من المشترك.​

ويرجى ملاحظة أن أى شكوى يتقدم بها المشترك خاصة بالعداد التقليدى سيتم تغييره على الفور لعداد كهرباء مسبوق الدفع.

“مميزات عداد  الكهرباء مسبق الدفع” 

1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

2 -يمكن مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

5- عدم تأخر المشترك في السداد

“ نصائح للتعامل مع العداد مسبوق الدفع” 

1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت الشحن يعمل بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

4-  عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

“ نصائح لشحن كارت عداد الكهرباء ”

1- يوضع الكارت في عداد الكهرباء مسبوق الدفع  قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

2- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

3- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

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