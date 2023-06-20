أيرلندا تدفع أكثر من 90 ألف دولار لتشجيع السكن في جزرها النائية

كشفت الحكومة الإيرلندية عن خطة لزيادة عدد سكان أكثر من عشرين جزيرة نائية في المحيط الأطلسي من خلال منح تبلغ نحو 92.000 دولار للراغبين في الانتقال إلى تلك الجزر.

ووفقا للحكومة، غالبا ما تكون هذه الجزر نقطة جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعية الوعرة وتاريخها، وهي تستقبل أكثر من 300 ألف زائر سنويا، لكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر، حيث ينتشر الآن أقل من 3 آلاف شخص في أراضيها.

وأشارت الخطة إلى أن الاهتمام المستمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم، حيث تتمتع المجتمعات الجزرية عموما بملف عمري أعلى من المتوسط. ويغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى.

وبحسب المنحة الحكومية، سيتم تقديم ما يصل إلى 92.000 دولار تقريبا للأشخاص الذين يقومون بترميم "مبنى مهجور" في إحدى الجزر، حيث يمكن للأشخاص الذين يصلحون عقارا شاغرا الحصول على ما يصل إلى 67.000 دولار تقريبا للتجديد.

أما معايير الحصول على التمويل، وفقا للحكومة فهي: يجب أن يكون العقار شاغرا لمدة عامين على الأقل وتم بناؤه قبل عام 2008، يجب أن تمتلك العقار أو أن تكون بصدد شرائه، يجب أن تعيش في المنزل كمقر إقامة خاص رئيسي عند اكتمال العمل، أو تأجيره، لا يمكنك أن تكون شركة أو مطورا عقاريا مسجلا.

وأوضحت الحكومة أنه لا توجد متطلبات إقامة لشراء العقارات في إيرلندا، مبينة أن شراء عقار لا يمنح تلقائيا الحق في الإقامة في أيرلندا.