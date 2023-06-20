الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص ووزير الرياضة السعودي يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ببرلين على هامش الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص.

تم خلال المقابلة مناقشة سبل تطوير الأولمبياد الخاص في المملكة والشرق الأوسط، وبحثا سبل التعاون لزيادة التوعية حول أهمية الممارسات الرياضات لذوي الإعاقة الفكرية. وفى ختام المقابلة قام سموه بمنح الرئيس الإقليمي هدية تذكارية عبارة عن مجسم على هيئة جزء من جريدة نخلة.

ومن ناحية أخرى اختتمت أعمال المؤتمر العالمي للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص والمقام على هامش الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ بقاعة المؤتمرات ميسا بمدينة برلين الالمانية.

أقيم المؤتمر خلال الفترة من ١٥ حتى ١٩ من يونيو الجاري، وشاركت مصر في المؤتمر باللاعب شريف ندا عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري رافقه د. محمد عبد الله ذكي واللاعب يوسف رمضان عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة العالمي ورافقه محمد طه محمد.

وقد ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة على مدار خمسة ايام متصلة تمثلت في القيادة الدامجة وورشة عمل عن احتياجات اللاعبين القادة.

واستعرض المؤتمر إنجازات مجالس مداخلات اللاعبين القادة على مستوى مناطق برامج الاولمبياد الخاص وناقشوا اهم الخطط الممكنة خلال الفترة المقبلة ومنها المقترح بإنشاء مجلس استشاري من اللاعبين موازي لمجلس مداخلات اللاعبين القادة ببرامج الاولمبياد الخاص.