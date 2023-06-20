رياضة الدقهلية تكرم المتفوقين من ذوي الهمم بمدرسة كوم النور

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء بديوان عام المديرية، المتميزين في مختلف الأنشطة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور بميت غمر وهم يحيي اشرف الكمار من متلازمة داون فى رياضة الكاراتية، وعبد الرحمن محمد عبد الفتاح توحد في حفظ القرآن الكريم، وتقى محمد السعيد من متلازمة داون فى فن التمثيل والتقليد، وشروق محمد الشوربجي من الذهني في رياضة الكاراتية، و شهد محمد السيد تاخر دراسى فى رياضة الكاراتية، وعمر السيد حامد من ذوى الهمم ذهنى في الفن والمسرح، ومحمد هلال بحيرى من ذوى الهمم ذهنى في رياضة الكاراتية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي سمير عبد المنعم مسئول إدارة قادرون باختلاف بالمديرية، و مصطفى شرف الدين رئيس مجلس الأمناء بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور، و مني عبد الخالق مديرة مدرسة التربية الفكرية بكوم النور، وبعض من أولياء أمور ذوي الهمم والقدرات الخاصة المتفوقين في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

جاء هذا التكريم لذوي الهمم والقدرات الخاصة المتفوقين في المجال الرياضي والثقافي والفني والتمثيل والمسرح بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور، فى إطار إهتمام وتشجيع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، لذوى الهمم والقدرات الخاصة، ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات التي تنفذ بمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية، ومن ضمن خطة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال تكريم ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور، على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة، على مستوى محافظة الدقهلية ودمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التى تقوم بها المديرية لذوي الهمم والقدرات الخاصة، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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