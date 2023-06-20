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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

وزير الصحة يوجه بتطوير قسم الاستقبال وتوفير فني أشعة بمستشفى الحمام فى مطروح.. فيديو

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة بمستشفى الحمام المركزى
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بدأ الدكتور خالد غبدالغفار وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية لتأمين منطقة الساحل، وذلك من مستشفي الحمام المركزي.

كان في استقبال الوزير خلال الجولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور رفيق محمد صلاح الدين سالم. 
بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال بالمستشفى وغرفة الملاحظة،  ثم غرف العناية المتوسطة بقسم العناية المركزة.
كما تفقد وزير الصحة العيادات والحضانات والغسيل الكلوي، والمبنى الإداري الجديد والذي يشتمل علي بنك دم وغرفة عمليات وعناية.

وخلال الجولة وجه خالد عبدالغفار، بتطوير قسم الرعاية، كما وجه بضرورة توافر فنى أشعة على مدار 24 ساعة ، لاستقبال الحالات التى تحتاج لإجراء أشعة .

وزير الصحة قسم الاستقبال فني أشعة مستشفى الحمام مطروح