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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس الشيوخ يشارك في احتفال المحكمة الدستورية بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري

الاحتفال باصدار كتاب
الاحتفال باصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري
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شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في احتفال المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري، والذي سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

شهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات القضائية البارزة والتي تولت رئاسة المحكمة الدستورية العليا سابقاً، حيث قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتسليم اوسمة التكريم للمستشار عدلي منصور والذي تولي رئاسة المحكمة خلال الفترة من ٤ يونيو ٢٠١٤ حتى ٦ مارس ٢٠١٦، وكذلك المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وكان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا من ٣١ يوليو ٢٠١٨ حتى ١٣ يوليو ٢٠١٩، والمستشار فاروق سيد أحمد سلطان مكي والذي شغل منصب رئيس المحكمة من ١ يوليو ٢٠٠٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ و المستشار ماهر على أحمد البحيري والذي تولي رئاسة المحكمة من اول يوليو ٢٠١٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

كما قام المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية، بتكريم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والذي تولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا من ١يوليو ٢٠١٦ حتى ٣١ يوليو ٢٠١٨.  

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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ المحكمة الدستورية العليا عاجل كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري