رئيس جامعة حلوان: البرامج الخاصة تقدم رؤية وفلسفة جديدة للتعليم

اعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج البكالوريوس فارم دي -Pharm D صيدلة إكلينيكية للطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث تم إعداد هذا البرنامج طبقا للمعايير الدولية في التعليم الصيدلي من أجل توفير خدمة تعليم صيدلي إكلينيكي عالي الجودة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطرح مجموعة من البرامج الدراسية المميزة والخاصة والتي تنفرد بها في كافة التخصصات لكي تكون نواة لتطوير التعليم الجامعي في مصر وتقدم رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي.

أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن محتويات البرنامج تركز على الرعاية الصحية للمرضى، ويمثل جزء كبير من البرنامج كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية والتي تشغل أكثر من أربعة فصول دراسية من محتوى البرنامج مع توفير المعرفة التطبيقية في هذه الموضوعات.

وأضاف الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن برنامج الفارم - دي (صيدلة إكلينيكية) يقدم تدريب عملي داخل المستشفيات ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، ووحدات التغذية العلاجية ومراكز معلومات الدواء.

كما يقدم البرنامج أيضا الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية، إضافة إلى فترة التدريب الإلزامي والتي تبلغ تسعة أشهر كاملة في العام السادس من الدراسة بالبرنامج ويتم تنفيذه داخل المستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات الأدوية.

وفى ذات السياق تقدم الكلية منح إلي أوائل الثانوية العامة للالتحاق بالبرنامج، كما تقدم منح جزئية إلي أوائل الطلاب في كل مستوى دراسي من مستويات البرنامج: الثاني وحتى الخامس.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة جامعة حلوان قد تم اختيارها من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي كأفضل كلية صيدلة في برنامج التعليم الصيدلي لعام 2021، كما أبرمت الكلية مؤخرا اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة من أجل المساهمة في تدريب صيادلة وزارة الصحة في مجال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.