الثانوية العامة 2023.. وكيل "تعليم دميـاط" يتابع سير الامتحانات

تابع المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير العملية الإمتحانية لشهادة الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وكامل أعضاء اللجنة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أنه أدى اليوم ١٢٨٤٧ طالب وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية في ٤٠ لجنة علي مستوى المحافظة بالإضافة إلى أداء ٤ طلاب لامتحان اللغة الإنجليزية "مكفوفين" في لجنة واحدة.

وأكد "عبد الرؤوف" أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة بكافة اللجان بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لتذليل أي عقبات علي الفور.

ونبه "وكيل الوزارة" على جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بضرورة الإلتزام بالقواعد والقرارات التى تمنع عملية الغش وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب ، مؤكدا بضرورة القيام بالتفتيش الدقيق قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة سماعات بلوتوث أو إلكترونية أو هواتف المحمول وعدم التهاون أثناء الملاحظة وعدم السماح بأى نوع من أنواع الغش، مع توفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.