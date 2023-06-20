رئيس البورصة المصرية : ندرس إطلاق عدة منتجات متعلقة بالذهب خلال الفترة المقبلة

قال رامي الدكانى رئيس البورصة المصرية ، عملنا على إطلاق منتج جديد لتلبية رغبات المستثمرين في السوق وهو ما حدث عبر إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب وإن كان غير مقيد بالبورصة حتي الأن ،وندرس إطلاق عدة منتجات متعلقة بالذهب خلال الفترة القادمة.

وذكر خلال مؤتمر قمة أسواق المال تحت عنوان تسريع وتيرة الطروحات الحكومية ، أن أنظمة البورصة مستقرة وهناك عمل مع فريق ناسداك لحل أى مشكلات قد تظهر في التداولات في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت تقلبات إيجابية وأقل إيجابية خلال الفترة الماضية مثل ارتفاع معدلات السيولة وزيادة رأس المال السوقي بخلاف توقف التداول .

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن عدم دراية المؤسسات والشركات العاملة في مصر بالطرح في البورصة يعد قصور من البورصة في التواصل مع هذة المؤسسات مؤكدا أن البورصة منصة هامة للتمويل ويجب أن تكون كل شركة على دراية بها .

وتابع أن إدارة البورصة تتواصل مع عدد كبير جدا من الشركات للقيد ، مؤكدا أن الشركات العائلية يجب أن تفضل القيد في البورصة لان القيد يمنع تفتت الملكية ونزاعات التوريث ويبعدها عن الأهواء الشخصية .

وأوضح ، أن عدم دراية المؤسسات والشركات العاملة في مصر بالطرح في البورصة يعد قصور في التواصل مع هذة المؤسسات مؤكدا أن البورصة منصة هامة للتمويل ويجب أن تكون كل شركة على دراية بها .



