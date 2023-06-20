الثانوية العامة 2023.. تعليم البحيرة: لا شكاوى بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتهاء أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أى شكاوى تؤثر على انتظام سير الإمتحانات، حيث انتظم منذ صباح اليوم 38 ألفا و91 طالبا وطالبة بالشعبة العامة متقدمين لاداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية أمام 115 لجنة بـ 18 ادارة تعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، على إستمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة 2023-2022.

وأشار وكيل الوزارة، أنه سبق إنطلاق الإمتحانات عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٤١ استراحة و ١١٥ لجنة بـ 18 ادارة تعليمية تستقبل 38 ألف و91 طالب وطالبة منهم 8896 بالشعبة الأدبية و26 ألف و809 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و 2386 علمى رياضة طوال فترة الامتحانات وحتى 13 يوليو القادم.



وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب من خلال التوعية والتعريف بالاعتداد بالإجابة الواردة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأية إجابة مدونة في كراسة الأسئلة، التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها - كاميرات )، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله , وكذا حظر وجود أية أجهزة داخل اللجان مع الملاحظين، عدم الاقتراب من حرم اللجان، وحظر تواجد أولياء الأمور بالمدارس التي تعقد بها اللجان الامتحانية، العمل على إعادة توزيع (تدوير) العمال بين مختلف اللجان، التواصل المستمر مع رؤساء اللجان وحل أى مشكلة على الفور.

وأكد وكيل الوزارة، إنه توفير الاعداد اللازمة من كتيبات المفاهيم، وتوزيعها على جميع الادارات التعليمية، مع التأكيد على توزيعها على كافة اللجان باعداد مناسبة وكافية ومراجعة الملاحظ للبيانات التي يدونها الطالب في ورقة الإجابة بكل دقة، مع حظر قيامه بكتابة أية بيانات نيابة عن الطالب، العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والملاحظين، وبثّ مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار، داخل لجان السير، وللصالح العام، عدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المُصَرَّح لهم بمتابعة الامتحانات، تم تغطية جميع اللجان بكاميرات مراقبة وربطها مع الوزارة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ان وجدت وضمان انضباط سير الامتحانات.

كما أنه من المقرر أن يشهد خامس أيام إمتحانات الثانوية العامة يوم الأحد القادم 25 يونيو أداء طلاب الشعبة العلمية لإمتحان مادة الكيمياء وطلاب الشعبة الأدبية لمادة الجغرافيا ولمدة ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرًا.



