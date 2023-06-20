بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع «بهية» لعلاج سرطان الثدي بالمجان

وقع بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وذلك في إطار دعم محاربات بهية والاستعدادات الكبرى لافتتاح المرحلة التالية لمستشفى بهية بالشيخ زايد وفقا لمعايير الجودة العالية المطبقة.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر مستشفى بهية بالشيخ زايد ووقع على البروتوكول كل من طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية بحضور عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، وفريق التسويق والاتصال المؤسسي، وچيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية وجيلان فلفلة عضو مجلس أمناء المؤسسة، وإيمان عبدالوهاب رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بمؤسسة بهية.

من جانبه توجه طارق الخولي، بالشكر إلى كافة العاملين بمؤسسة بهية لما تقدمه من جهد كبير ودعم للمرأة المصرية، حيث تمثل عمود المجتمع، ونحن فخورون أن نكون ضمن القائمين على دعم مؤسسة رائدة مثل مؤسسة بهية.

وأضاف الخولي في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول التعاون: "يجب أن تعمل كافة المؤسسات على مساندة المرأة المصرية خاصة أنها تمثل قرابة الـ ٥٠٪ من قوة المجتمع المصري، ونتطلع من خلال البروتوكول الموقع أن نقدم كافة الخدمات التي يمكن أن تساهم في تخفيف الآلام عن المرأة المصرية لما لها من مكانة كبيرة ودور حقيقي وملموس في المجتمع المصري".

وتابع: "ما رأيناه من مجهود ودور قوي وحقيقي وملموس للمؤسسة، يؤكد أن مؤسسة بهية رائدة في علاج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلى المستوى الشخصي أتمنى أن تقبل مؤسسة بهية أن أكون أحد المتطوعين للعمل ضمن المنظومة الطبية لما تقوم به من دور حيوي يتزامن مع المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة".

من جانبه وجه عمرو نصير، الشكر لفريق عمل مؤسسه بهيه ولجميع الزملاء الذين يعملون بقلبهم وأكد سيادته على أن هذا هو سر نجاح المؤسسة، حيث يعمل الجميع من أجل هدف واحد فقط وهو لصالح بهية.

ويهدف بروتكول التعاون إلى تقديم كل السبل الدعم المادي والمعنوي من أجل مساندة مؤسسة بهية لتقديم المزيد من الخدمات الطبية لمرضى سرطان الثدي على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

يذكر أنه تم افتتاح أعمال المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديد بالشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بحضور الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي و دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويقام المستشفى الجديد على مسطح أرض يبلغ ٦٠٠٠م٢ تم تخصيصها لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتكون المستشفى من ٣ بدروم وأرضى و٤ أدوار متكررة بإجمالي ٨ أدوار وبمسطح إجمالى ٣٥ ألف م٢، وتم وضع حجر الأساس في نوفمبر 2020م، وتم الانتهاء من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى بالكامل في ١٠٠٠ يوم.