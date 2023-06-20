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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق بعقار مكون من 6 طوابق بالمنيرة الغربية بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق بحارة الشيخ صابر من شارع عبدالحافظ شاهين دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

وتلقى المقدم أحمد عصام عبدالباقي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بحارة الشيخ صابر من شارع عبدالحافظ شاهين دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بشقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق، جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتداها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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