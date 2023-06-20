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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد عماني بمصر للإطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل الحجر الزراعي فريق فني عماني للاطلاع على نظام الصحة النباتية المطبق في المشاتل المصرية. 

وقام فريق من وحدة الصحة النباتية بمرافقة الوفد في زيارات ميدانية للمشاتل المصرية للاطلاع على التدابير المتكاملة للصحة النباتية المطبقة في المشاتل المصرية لإنتاج شتلة معتمدة خالية من الآفات.

وبعد إتمام الزيارة، أشاد الوفد بجودة الشتلات المصرية وبنظام الرقابة والاعتماد المتبع للمشاتل. 

ويتمنى الوفد تبادل الخبرات بين مصر وعمان في هذا المجال حرصًا على رفع كفاءة قطاع صحة النبات في البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى التعاون المثمر في مجالات مختلفة، وبما يتماشى مع المصالح المتبادلة للجانبين.

 وتؤكد الزيارة على أهمية متابعة السياسات والإجراءات في قطاع الصحة النباتية والتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الزراعي.
 

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الحجر الزراعي المشاتل