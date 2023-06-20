سائقو الشاحنات الصرب يغلقون طرقًا مؤدية إلى كوسوفو

أغلق سائقو شاحنات صرب طرقا مؤدية إلى إقليم كوسوفو بعد فرض سلطات الإقليم الانفصالية، حظرا على مرور الشاحنات الصربية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وتشير وسائل الإعلام المحلية، إلى أن السائقين أغلقوا طريقي كوسوفسكا ميتروفيتسا – راشكا ونيش – بريشتينا قرب المعبرين الحدوديين بشمال كوسوفو.

ويُذكر أن السائقين المحتجين يسمحون بمرور السيارات الخصوصية والحافلات، لكنهم يمنعون حركة الشاحنات التي تحمل لوحات ترقيم كوسوفو.

ويأتي غلق الطريق من طرف السائقين ردا على قرار سلطات إقليم كوسوفو الألبانية فرض الحظر على مرور الشاحنات من وسط صربيا عبر بعض المعابر الحدودية.

وشهد شمال كوسوفو يوم الإثنين، مسيرة احتجاج على احتجاز سلطات كوسوفو للمتظاهرين الصرب، كما اعتصم السكان الصرب أمام مقر بلدية زفيتشان، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور قوات "كفور" الأمنية لحلف الناتو.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد أعلن في وقت سابق عن رفضه إجراء أي حوار مع رئيس حكومة كوسوفو الانفصالية، ألبين كورتي، إلى غاية الإفراج عن المتظاهرين الصرب المحتجزين في الإقليم عقب الاحتجاجات.