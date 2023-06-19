صفقات الزمالك الجديدة.. الأبيض يفاوض أهلي جدة لاستعارة السومة

دخل المهاجم السوري عمر السومة، لاعب أهلي جدة السعودي، دائرة اهتمامات الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية، أن الزمالك يرغب في ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعاراة، وفق ما ورد عن صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وأشارت الصحيفة أن نادي العربي القطري، يُعد من أكثر الأندية المهتمة باللاعب بعد استعارته في الموسم الماضي ونجح في المساهمة بتحقيق بطولة الكأس للنادي القطري بعد غياب 30 عاماً.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي 3بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.