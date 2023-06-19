تصعيد 9 طلاب للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية

أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأنه تم فوز عدد 9 طلاب وتصعيدهم للمشاركة فى التصفيات المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023م، حيث تُعد مسابقة القندس، منحة مقدمة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتعليم البرمجة.

وتستهدف طلاب الصف الثاني والثالث الإعدادي، والهدف من تقديم المنحة، تعليم وتدريب الطلاب على مهارات البرمجة بلغة ++C واستخدام البرمجة في حل المشكلات، وللحصول على منحة البرمجة، ضرورة أن يحقق الطالب مجموع ٢٦٠ درجة أو أعلى فى الاختبار.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفريق العمل المشرف على الطلاب بمركز التطوير التكنولوجي.