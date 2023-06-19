نشرة الحوادث| طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك.. وضبط أخطر ديلر مخدرات بالتجمع

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها تأجيل أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو، ومصرع سيدة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور، وإصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة.. وإليكم التفاصيل.
تأجيل أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو
https://www.albawabhnews.com/4826276
مصرع سيدة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4826524
إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة
https://www.albawabhnews.com/4826337
إصابة طالبة بحالة إغماء خلال أداء امتحان الثانوية العامة بالوراق
https://www.albawabhnews.com/4826333
براءة مدرس وربة منزل من الاتجار في الترامادول المخدر
https://www.albawabhnews.com/4826250
المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفل فى مدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4826244
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش وأيس بمنطقتي الأميرية وبدر (صور)
https://www.albawabhnews.com/4826165
"حشيش دليفيرى".. القبض على شاب أثناء بيعه المخدرات بالتجمع الأول
https://www.albawabhnews.com/4826155