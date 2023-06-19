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الإثنين 19 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك.. وضبط أخطر ديلر مخدرات بالتجمع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها تأجيل أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو، ومصرع سيدة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور، وإصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة.. وإليكم التفاصيل.

 

تأجيل أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

https://www.albawabhnews.com/4826276


مصرع سيدة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4826524


إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة

https://www.albawabhnews.com/4826337


إصابة طالبة بحالة إغماء خلال أداء امتحان الثانوية العامة بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4826333


براءة مدرس وربة منزل من الاتجار في الترامادول المخدر

https://www.albawabhnews.com/4826250


المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفل فى مدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4826244


القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش وأيس بمنطقتي الأميرية وبدر (صور)

https://www.albawabhnews.com/4826165

 

"حشيش دليفيرى".. القبض على شاب أثناء بيعه المخدرات بالتجمع الأول


https://www.albawabhnews.com/4826155

6 أشخاص إصابة شخصين ديلر مخدرات نشرة الحوادث