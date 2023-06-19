نشرة الحوادث| طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك.. وضبط أخطر ديلر مخدرات بالتجمع

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها تأجيل أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو، ومصرع سيدة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور، وإصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة.. وإليكم التفاصيل.

تأجيل أولى جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

https://www.albawabhnews.com/4826276



مصرع سيدة إثر سقوطها من علو في بولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4826524



إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة سوزوكي بعمود إنارة بالعجوزة

https://www.albawabhnews.com/4826337



إصابة طالبة بحالة إغماء خلال أداء امتحان الثانوية العامة بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4826333



براءة مدرس وربة منزل من الاتجار في الترامادول المخدر

https://www.albawabhnews.com/4826250



المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفل فى مدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4826244



القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش وأيس بمنطقتي الأميرية وبدر (صور)

https://www.albawabhnews.com/4826165

"حشيش دليفيرى".. القبض على شاب أثناء بيعه المخدرات بالتجمع الأول



https://www.albawabhnews.com/4826155