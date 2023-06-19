عمومية مياه سوهاج تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى



عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عبر تقنية الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2023.

وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 7 مراكز بسوهاج والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو تلك المشروعات.

واوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ان الاجتماع تناول ايضًا ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اتخاذ كافة اجراءات الحوكمة والترشيد والاستغلال الامثل للاصول والحد من المياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد وتحرير مخالفات ضد المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.