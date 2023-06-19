مليون و550 ألف دولار.. انفراجة مالية منتظرة داخل الزمالك

ينتظر نادي الزمالك، انفراجة مالية، خلال الأيام القليلة القادمة، بمبلغ يتخطى مليون و550 ألف دولار، مستحقات النادي لدي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي وباقي مستحقات صفقة انتقال مصطفى فتحي إلى نادي التعاون السعودي.

وينتظر الزمالك استلام مبلغ 750 ألف دولار، من الاتحاد الإفريقي، نظير مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، وينتظر الزمالك أيضا ما يقرب من ٤٠٠ ألف دولار نظير مشاركة سيف الجزيري في كأس العالم مع المنتخب التونسي.

وينتظر الزمالك مبلغ ٤٠٠ ألف دولار من التعاون السعودي باقي مستحقات مصطفى فتحي، ليصبح إجمالي المبلغ المنتظر مليون و550 ألف دولار لإنعاشزخزينةةالقلعة البيضاء.

ويفتح الزمالك، باب الاشتراكات داخل النادي، والتي توفر ملايين الجنيهات لخزينة النادي.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بروكسي 3بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.