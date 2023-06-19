مي زين وإيهاب حسنين يحضران عمومية الاتحاد الدولي للسلة للكراسي المتحركة

حضر الثنائي الكابتن ايهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية و الدكتورة مي زين الدين رئيسة لجنة التطوير لكرة السلة للكراسي المتحركة ، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة والتابع للجنة البارالمبية الدولية.

وأقيم اليوم الإثنين، الانتخابات التي تحدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال الأربع سنوات القادمة، حيث إن مصر ممثلة في الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية لها صوت في هذه الانتخابات، ولكن أنيب عنه إيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة اللجنة البارالمبية المصرية ، كما أن الدكتورة مي زين الدين لها حق التصويت بعد الدكتور حسام الدين مصطفى.

ويقام هذا الإجتماع خلال الفترة من 17 وحتى 20 يونيو الجاري، على هامش بطولة العالم المقامة حاليًا في دبي ويشارك بها المنتخب الوطني للسلة للكراسي المتحركة. وقد أنهى المنتخب المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة منافساته في بطولة العالم بحصوله على المركز الرابع عشر، في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ إفريقيا.

ويترأس البعثة المنتخب المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ويقود المنتخب فنيًا عادل شريف، وجمال جاد الرب مدرب، ومحمد رشاد المدير الإداري. وتقام بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.