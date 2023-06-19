السجن 5 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بمدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 18540 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمان، سرقا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة وقدرًا والمملوكة للمجني عليه، (مبلغ مالي وخاتم فضة)، بالطريق العام بالمدينة كرهًا عنه وكان المتهم الأول حاملا سلاح أبيض - مطواة - ظاهرًا بأن قام بإشهاره قبله ومهددا إياه به حالة وجود المتهم الثاني بجواره للشد من أزره ومساندته في ارتكاب الواقعة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمان، أنهما حازا وأحرزا سلاح أبيض - مطواة - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر أو مسوغ قانوني.