حصاد مجلس الشيوخ.. 773 اجتماعا للجان النوعية استغرقت 920 ساعة عمل

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ فى نهاية دور الانعقاد الثالث للمجلس، أن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة ,

وأوضح مجلس الشيوخ ، أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماعا، والإفريقية 67 والأمن القومي 61 اجتماعا والمشروعات الصغيرة 57 والطاقة والبيئة 59 والنقل 85 والتعليم 53 اجتماع والشباب والرياضة 56 والصحة 82 والزراعة 74 اجتماع السياحة والآثار 53 اجتماعا والشئون الدينية 50 اجتماعا.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ، قال إن مجلس الشيوخ قام بدوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، وأدي النواب بمختلف انتمائهم دورهم بالشكل الذي جعلهم أهل للثقة التى وضعها فيهم الشعب معلنا موافقة النواب على فض دور الانعقاد الثالث.



وأكد عبدالرزاق، أن مجلس الشيوخ وضع على عاتقه بجدارة ترسيخ مكتسبات هامة فى طريق العمل البرلماني وكان النواب بمختلف انتمائتهم على قدر المسئولية لطبيعة المرحلة ومستجدات الواقع والتى تحتم علينا دعم الاستراتيجية الوطنية المستدامة الحفاظ على ثوابت الدولة .



وأضاف :" لقد شهد المجلس نشاطا دؤوبا خلال الجلسات العامة واللجان النوعية وانجز كافة مشروعات القوانين التى عرضت عليه وقام بدوره الرقابي على اكمل وجه فى إطار ما كفله له الدستور وأثبتت التجربة قيام المجلس بالدور الرقابي واقترح العديد من الدراسات والتوصيات التى أرسلها لرئيس الجمهورية و اوصي رئيس الجمهورية بتنفيذها .

