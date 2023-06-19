نصائح للحجاج لتجنب ضربات الشمس

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وبدء موجة من الحر الشديدة، تزداد فرص الإصابة بضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الشديدة، ولأن موسم الحج خلال السنوات الأخيرة بات يتزامن مع فصل الصيف، حيث ارتفاع حرارة الطقس وشدة أشعة الشمس، فإن أكثر ما يمكن أن يتعرض له الحاج في هذه الأجواء هي ضربة الشمس.

نصائح هامة للحجاج لتجنب ضربات الشمس :

على الحاج أن يحرص على المشي والجلوس في أماكن مظللة، وأن يتجنب الشمس قدر الإمكان.

من الضروري على الحجاج استخدام مظلات الشمس للوقاية من أشعة الشمس، في حال اضطر للمشي تحتها.

يستلزم على الحجاج ارتداء النظارات الشمسية التي تساهم في وقاية العيون والوجه من الشمس.

على الحاج شرب السوائل بشكل متكرر خاصة خلال فترة الظهيرة.

يمكن أن يلجأ الحاج إلى تبريد الجسم من وقت إلى آخر بالماء البارد، وغسل الوجه واليدين والرأس باستمرار.

يفضل للحاج أن يتجنب أوقات الذروة، وأن يبتعد عن أماكن الازدحام، الأمر الذي يمكن أن يحول بينه وبين حماية نفسه من الشمس، أو تبريد الجسم أو الراحة.

أعراض التعرض لضربة الشمس :

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية فأكثر.

سخونة الجسم والاحمرار، ورطوبة في الجلد.

ضربات نبض قوية، وسريعة.

ألم الرأس والصداع.

دوخة، وغثيان.

الهلوسة وهي عبارة عن رؤية، أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع.

فقدان الوعي في الحالات الشديدة.

في حال تعرض الحاج إلى ضربة الشمس، فيجب أن يسعف نفسه عند ظهور أول الأعراض، من خلال اتباع الآتي: