في إطار "حياة كريمة".. جامعة أسيوط تنظم قافلتين شاملتين لقريتي "ريفا" و"أولاد إبراهيم"

نظمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتطوير الريف المصري، ودعم القرى الأكثر احتياجًا، قافلتين طبيتين لقريتي "ريفا "، و"أولاد إبراهيم" بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط.

تم تنظيم القافلتين بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الصحة والسكان بأسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك يومى الاثنين 12 يونيو والخميس 15 يونيو الجاري، بمقر الوحدة الصحية بالقريتين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا؛ لتقديم الخدمات الصحية، والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل؛ حيث ضمت القافلتان نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري والصيدلة والتمريض بالجامعة، وتم توقيع الكشف الطبي علي نحو( 1560) حالة مرضية ، في عدة تخصصات طبية ( الأطفال - الباطنة - النساء - الجلدية - الأنف والأذن والحنجرة).

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى، أن القافلتين شملت الكشف الطبي، وصرف الأدوية على المرضى بالمجان، بالتعاون مع كلية الصيدلة، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، والعمليات الجراحية للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي.

وشملت أنشطة القافلة أيضا؛ تنفيذ حملات ومحاضرات توعية، بجانب توزيع منشورات دعائية عن الإدمان ومخاطر التعاطي، وطرق العلاج والتأهيل النفسي، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات توعوية عن التغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وبعض الأمراض المزمنة، والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.