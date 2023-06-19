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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين بدون طيار شمال القرم

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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قال رئيس جمهورية القرم، سيرجي أكسيونوف، إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين بدون طيار في شمال شبه الجزيرة. 

وأضاف أكسيونوف، في منشور أورده على حسابه على التليجرام، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوى، اليوم الاثنين، طائرتين بدون طيار فى شمال شبه جزيرة القرم، تم رصدهما بعد تحليقهما على ارتفاع منخفض". 
وبحسب الوكالة الروسية، كثف النظام الأوكرانى، من هجماته بواسطة الطائرات بدون طيار ضد عدد من المدن الروسية، وعلى رأسها سيفاستوبول القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسى، ومواقع أخرى فى شبه جزيرة القرم الروسية.

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