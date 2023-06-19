التشيك تسجل مناخًا استوائيًا للمرة الأولى في 2023

الإثنين 19/يونيو/2023 - 12:20 م

أعلن معهد الأرصاد الجوية التشيكي اليوم /الإثنين/ ارتفاع درجة الحرارة في مختلف أنحاء البلاد لأكثر من 30 درجة، ما يعني تسجيل مناخ استوائي للمرة الأولى في العام الجاري.

وذكر راديو "براغ الدولي" أنه تم رصد أعلى درجة حرارة في غرب مدينة "بوهيميا" أمس الأحد وبلغت 30.3 درجة، مشيرًا إلى أن توقعات خبراء الأرصاد تفيد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة بعواصف حتى يوم الجمعة.

يشار إلى أن العديد من الدول حول العالم تشهد حاليا ارتفاعًا كبيرًا فى درجات الحرارة، وفى الهند لقى العشرات مصرعهم بسبب الموجة الحارة القاسية.