التعايش السلمي بين الثقافات.. «اتحاد المصريين» بإيطاليا يختتم مشاركته بفعاليات إكسبو روما 2023

تناولت الحلقة النقاشية الأخيرة بإكسبو روما 2023، موضوع السلام والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة التي تعيش في إيطاليا.

وخلال فعاليات إكسبو روما 2023، قال عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إن مصر بلد الأمان والاستقرار، والنسيج المصري قوي جدًا، ويعتبر مثلًا أعلى للتسامح الديني على أنّه محبة الناس جميعًا، وإلقاء السلام عليهم دون الالتفات لدينهم، ويقوم التسامح الديني على أساس تقبل الآخر واحترام معتقداته وعدم السخرية منة، مؤكدًا أن التسامح الدينيّ يتمثل بمجموعة من المبادئ والقيم العظيمة التي تقوم على إقرار السلام وكراهة الفتن.

وقد شارك من الفاتيكان الأسقف ميجول في الحلقة معلقًا بأننا جميعا أبناء آدم وحواء ولا بد أن نعيش سويًا ونحب بعضنا بعضا ونبعد عن الكراهية وعن التفرقة حيث ذكر لقاء الإخوة بين البابا فرانسيس وبين فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبين البابا فرانسيس مع قداسة البابا تواضروس الثاني في روما

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