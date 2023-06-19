ads
الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التعايش السلمي بين الثقافات.. «اتحاد المصريين» بإيطاليا يختتم مشاركته بفعاليات إكسبو روما 2023

عيسى إسكندر والأسقف
عيسى إسكندر والأسقف ديجول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تناولت الحلقة النقاشية الأخيرة بإكسبو روما 2023، موضوع السلام والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة التي تعيش في إيطاليا.

وخلال فعاليات إكسبو روما 2023، قال عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إن مصر بلد الأمان والاستقرار،  والنسيج المصري قوي جدًا، ويعتبر مثلًا أعلى للتسامح الديني على أنّه محبة الناس جميعًا، وإلقاء السلام عليهم دون الالتفات لدينهم، ويقوم التسامح الديني على أساس تقبل الآخر واحترام معتقداته وعدم السخرية منة، مؤكدًا أن التسامح الدينيّ يتمثل بمجموعة من المبادئ والقيم العظيمة التي تقوم على إقرار السلام وكراهة الفتن.
وقد شارك من الفاتيكان الأسقف ميجول في الحلقة معلقًا بأننا جميعا أبناء آدم وحواء ولا بد أن نعيش سويًا ونحب بعضنا بعضا ونبعد عن الكراهية وعن التفرقة حيث ذكر لقاء الإخوة بين البابا فرانسيس وبين فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبين البابا فرانسيس مع قداسة البابا تواضروس الثاني في روما

IMG-20230619-WA0003
IMG-20230619-WA0003
IMG-20230619-WA0002
IMG-20230619-WA0002
IMG-20230619-WA0000
IMG-20230619-WA0000
اتحاد العمال المصريين في ايطاليا عيسى اسكندر قداسة البابا تواضروس الثاني إكسبو روما 2023