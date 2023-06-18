تطورات مفاوضات النصر السعودي مع حكيم زياش

كشفت تقارير صحفية عالمية، تطورات مفاوضات النصر السعودي مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير فرنسية، أن نادي النصر قدم عرضا للاعب المغربي ما بين 12 إلى 13 مليون يورو في الموسم الواحد، معفاة من الضرائب فيما يحصل على 6 ملايين يورو مع تشيلسي قبل الضرائب، ويرتبط زياش بعقد مع فريقه حتى صيف 2025.

ويحاول النصر استغلال الوضع السيئ الذي يعاني زياش حيث يفتقد اللعب أساسيا مع تشيلسي، ولم يحصل على فرص لعب منتظم تحت قيادة كل من توماس توخيل وجراهام بوتر.

وأشارت إلى أن العديد من الأندية تتنافس للظفر بلاعب تشيلسي أبرزهم باريس سان جيرمان الذي وضعه على رأس اهتماماته بعد فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة الصيف الماضي.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن نادي النصر السعودي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح رومانو في تغريده عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أن زياش منفتح لمناقشة فكرة اللعب في السعودية لمرافقة كريستيانو رونالدو.