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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تلميذ للشيخ الشعراوي: إمام الدعاة كان متواضعًا موصولًا بالله

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي
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قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، أحد تلاميذ الشيخ الشعراوي، إن إمام الدعاة محمد متولى الشعراوى، اصطفاه الله لأسمى مهمة وهى الدعوة إلى الله، فكان موصولا بالله فى أحاديثه التى أسماها خواطر ولم يسميها تفسير، وذلك من تواضعه الشديد. 

وتابع المفكر الإسلامي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الإمام الشعراوى كان متواضعا جدا، وكان لا يذكر أبدا أنه وزيرا سابقا ولم يذكر شيئا من ذلك، ومن تواضعه وفق إلى زى سهل التكلفة جميل المظهر، فكان علامة مميزة لكل الشيوخ يرتدونه، فالشيخ كان موصولا بالله متواضعا مباركا".


واستكمل: "وفى مسائلة القرآن الكريم، أول ما يلفت إنتباهنا، والتى ارتبط بها عمرى كله فى كتبى ورسالتى، فالشيخ كان لا يقول كلاما محفوظا من الكتب، فكان يبدأ ويتكلم فتنزل عليه الإلهامات والفيوضات فيحث أهل التخصص أن هذا الكلام جديد".



 

الدكتور محمد داود الشيخ الشعراوي