وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، الشكر لجهود لجنة الفتوى بمنطقة وعظ مطروح، المشكلة من عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح ورئيس لجنة الفتوى، ومحمد سعيد، وكارم عفيفى، لجهودهم في احكام عدد من القضايا واتمام الصلح بالطرق الشرعية وأحكام العلم والدين فى إنهاء خصومة عدد من القضايا بمطروح.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لجهود اللجنة في دورها لإعلاء روح العفو والتسامح تحقيقا للاستقرار والسلم المجتمعى، مؤكدا على فضل إصلاح ذات البين ووحدة الصف والتكاتف والمحبة بين أهالى مطروح.



ومن جانبه أوضح عبد الحكيم سلطان، أنه بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتعاون لجنة الفتوى بمنطقة وعظ الأزهر مع عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبدعم ومساندة من الجهات الأمنية بحل وإنهاء ١٢ قضية ثارية بمحافظة مطروح، وحرصا على الاستقرار الأسرى نجحت اللجنة في حل قضايا الوفاق الأسرى لما يقرب من ١٢٠٠ قضية أسرية.

محافظ مطروح يشكر لجنة الفتوى بمنطقة الوعظ لجهودها في إنهاء القضايا الثأرية

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