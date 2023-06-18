عيد الأضحى الخميس 29 يونيو؟.. رد قوي من القاضي على مركز الفلك الدولي

استنكر جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما أعلنه مركز الفلك القومي بشأن موعد عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 29 يونيو الجاري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا مركز وليد يستغل اسمه لبث الفتنة وثبت خطأه خلال استطلاع هلال شهر شوال.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الرؤية يتم إعلانها بعد غروب شمس اليوم بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة.

وأشار إلى أنه سابق لآوانه الإعلان عن كون العيد يوم الخميس 29 يونيو، لأن السعودية لم تعلن حتى الآن، مؤكدا أن العيد طبقا للحسابات الفلكية يوم الأربعاء 28 يونيو، ويتطابق مع رؤية اليوم نسبة تتجاوز 90 %.

