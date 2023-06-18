بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح الطريقة الصحيحة للسعي بين الصفا والمروة



قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك طريقة صحيحة يجب أن يتبعها الحجاج أثناء السعى بين الصفا والمروة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأحد: "مسألة السعي نفسه، كيفية السعي بداية وازاي يتحسب الشوط، ثانيًا طبعا احنا عارفين ان العمرة بتبقى مفتوحة شوية لكن امتى الحاج بالساعات؟ السعي الصفا والمروة، هو معناه كده ببساطة اللي هو قطع المسافة، التي بين الصفا والمروة، ان حضرتك تمشي المسافة الموجودة بين جبل الصفا، الى جبل المروة بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف ده. طواف الزيارة أو طواف الافاضة، طواف الزيارة هو طواف الافاضة، بس ليه سمي بطواف الزيارة؟ الزيارة لان المحرم بعد ما ينتهي من الوقوف وعرفات ويمر بمزدلفة بيصل الى البيت

بيزور البيت كده بيرجع الى منى تانية فسمي بطواف الزيارة".

واستكمل: "يتوجه الحاج إلى جبل الصفا ويقف عليه مستقبلة المشرفة ثم يمشي في هذه المسافة، المسافة تقريبا كده بين الصفا والمروة حوالي ٣٩٤ متر

كده، فالانسان لازم يسير في هذه المسافة، ما ينفعك عنه يعني مثلا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ونزل مشي كده يجمع ما يصل الى المروة، راح راجع تاني، راح راجع تاني، لا يعد هذا ايه؟ شوط. لازم يصل الى المروة. طيب هوطلع الصفا وينزل من الصفا ويمشي الحد المروة؟ طبعا احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين ان السعي اصبح في مكان ويسير والحمد لله بخلاف اللي كان موجود على ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم

فهو يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ده السعي بطريقة مختصرة جدا، اي حد يقدر يعملها، ولازم يقوم به لانه ركن من اركان الحج، ولذلك بنلاقي البعض ممكن حتى يعمله على الكرسي او كده لكن لازم يتحقق وهنفصل اكتر اه حضرتك عايز يعني هو هل يجب المشي؟ مستحبًا في ولا هو يعني جمهور الفقهاء، واحد عنده القدرة ان هو يمشي فده مستحب وده افضل حياخد ثواب كبير. ليه لانه هو كل حركة بيتحركها في توسعة، تضاف ايه؟ الى رصيد حسناته، لان احنا يوم القيامة الارض اللي احنا عليها حسنات الله يرضى عنك، تشهد لنا ".



