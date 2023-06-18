حملة نظافة وتجميل بمدينة الحسنة وسط سيناء

توجه قسم النظافة والتجميل بمجلس مدينة الحسنة اليوم الأحد، إلى قرية بغداد، وأزالوا جميع التراكمات والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بالقرية وبنطاق الوحدة المحلية والمحلات التجارية، والتي بلغت كميتها حوالي ٤ أطنان من القمامة المتراكمة، كما تم تفريغ جميع الصناديق، جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد عبد الرحمن مدير إدارة شؤون البيئة الأزمات بالمجلس.

وناشد مجلس المدينة الجميع بالالتزام والحفاظ على نظافة المدينة وإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لها بكل حي وذلك حتى يستطيع عمال النظافة رفعها بطريقة سهلة وحضارية حرصا على صحة وسلامة الجميع وحفاظا على مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات اللازمة الاحترازية التى تقرها الدولة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض المعدية خاصة خلال فصل الصيف، واهتمام وحرص رئاسة مركز ومدينة الحسنة لمتابعة حملات النظافة والتجميل اليومية داخل المدينة وتنظيف الأحياء والشوارع خاصة داخل الكتل السكنية وتنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء وبتعليمات سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.