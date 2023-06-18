إعادة فتح جراج بشارع بن الوليد بجوار نادي الصيد بعد تحويل مدخله إلى كافيه

نفذ حي الدقي، صباح اليوم الأحد، قرار إزالة أعمال مخالفة تقفيل مدخل جراج استعدادا لتحويله إلى كافيه، وذلك تحت اشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي ، وتم إعادة فتح جراج بشارع ابن الوليد بجوار نادي الصيد بعد مخالفة تحويل مدخله الي كافيه.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة مرور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد على الجراجات من استخدامها في الغرض المخصص لها، موجهاً بمتابعة فتح كافة الجراجات المغلقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حيث شدد محافظ الجيزة في بيان له على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة جهود مواجهة المخالفات والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.