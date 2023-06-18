ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إعادة فتح جراج بشارع بن الوليد بجوار نادي الصيد بعد تحويل مدخله إلى كافيه

رئيس حى الدقى ينفذ
رئيس حى الدقى ينفذ قرار ازاله جراج مخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذ حي الدقي، صباح اليوم الأحد، قرار إزالة أعمال مخالفة تقفيل مدخل جراج استعدادا لتحويله إلى كافيه، وذلك تحت اشراف اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي ، وتم إعادة فتح جراج بشارع ابن الوليد بجوار نادي الصيد بعد مخالفة تحويل مدخله الي كافيه.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة مرور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن  للتأكد على الجراجات من استخدامها في الغرض المخصص لها، موجهاً بمتابعة فتح كافة الجراجات المغلقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حيث شدد محافظ الجيزة في بيان له على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة جهود مواجهة المخالفات والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

حي الدقي تنفيذ قرار ازاله اعمال مخالفه تقفيل فتح جراج بشارع ابن الوليد بجوار نادي الصيد محافظ الجيزة فتح كافة الجراجات