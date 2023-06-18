رسميا.. الزمالك يغلق ملف بقاء يوسف أسامة نبيه

قرر مسؤولي الزمالك، غلق ملف التجديد، ليوسف أسامة نبيه، لاعب فربق الكرة الأول بالنادي، بعد تمسك اللاعب بالانتفال إلى صفوف بيراميدز، بعد توقيع العقود، واستلام مقدم التعاقد.

وخرج يوسف أسامة نبيه من حسابات أوسوريو، وقرر الزمالك، تجميد اللاعب وخوض لتدريبات منفردة، منذ 16 مايو الماضي، بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد مع النادي.

وفي سياق متصل، هاجم أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أسامة نبيه، بعد علمه بتشجيع الأخير لسيف فاروق جعفر، للسير على خطا نجله والانتقال لبيراميدز.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: «هناك شخص زملكاوي على ما يبدو إنه أصبح حاقد وكاره لنادي الزمالك.. ده اللي كان ماسك مدير فني بعد إقالة فيريرا وهو اللي طلب إنهم يرجعوه تاني.. كلم سيف فاروق جعفر لإقناعه بالتوقيع لبيراميدز والرحيل عن الزمالك».

وأضاف: « هذا الشخص كان ضيف في برنامج وكان هناك خبر عن وجود خلاف بيني وبين عبد الواحد السيد ولم ينفي الخبر أو يدافع بل كلماته كانت عكس ذلك فهو لديه أجندة لتكبير المشكلة».

وتابع: «بيطلع يقول إنه عنده أخبار إن زيزو وفتوح عايزين يمشوا من النادي.. عايز أقوله أنت اتفضحت قدام الجمهور خلاص».